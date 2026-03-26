Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire

Mercato Inter: ecco la verità sulla cessione di Alessandro Bastoni. Cosa filtra da Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire

Il fascino del “tiki-taka” e l’ambizione del club catalano puntano dritti verso Milano. Alessandro Bastoni si conferma sempre di più l’obiettivo numero uno del Barcellona in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L’Inter, dal canto suo, non chiude nettamente la porta, ma fissa condizioni economiche inequivocabili per lasciar partire il suo baluardo difensivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Il prezzo del cartellino: servono 70-80 milioni

Per assicurarsi le prestazioni del difensore di Casalmaggiore, che attualmente percepisce uno stipendio superiore ai 5 milioni netti, la dirigenza blaugrana dovrà mettere sul piatto una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Si tratta di un investimento di altissimo profilo, giustificato dalla qualità, duttilità e intensità del centrale nerazzurro. Sebbene il ricordo delle notti magiche europee e i recenti trofei siano ben saldi nella memoria dei tifosi, le logiche finanziarie odierne dettano legge: nell’Inter attuale non esistono incedibili assoluti di fronte a offerte irrinunciabili.

Le contropartite della Masia e il mercato in entrata

Per abbassare le esose richieste di Viale della Liberazione, il Barcellona sta seriamente valutando di inserire una contropartita tecnica, una sorta di “cuscinetto” per ammorbidire la dirigenza interista. Il nome caldo proveniente dalla rinomata Masia è quello di Gerard Martín, duttile difensore mancino classe 2002. Tuttavia, per i vertici dell’Inter questo profilo non basterebbe a colmare il divario economico. I nerazzurri puntano a monetizzare al massimo per finanziare poi un mercato in entrata di altissimo livello, tenendo d’occhio profili strategici come Koné e Vicario.

La priorità di Bastoni e il ruolo dell’agente Tullio Tinti

Al momento, però, i pensieri di Bastoni sono rivolti esclusivamente alla maglia della Nazionale e agli impegni imminenti. Il giocatore si vedrebbe volentieri ancora a Milano nel prossimo futuro, legato alla comodità di vivere vicino alla famiglia, ma è pienamente consapevole delle dinamiche del calcio moderno.

In questo scenario in evoluzione, non è passata inosservata la recente visita in sede del suo procuratore, Tullio Tinti. Oltre a discutere delle recenti questioni di campo, è assai probabile che l’interesse catalano sia stato affrontato. L’obiettivo prioritario del difensore resta comunque quello di difendere lo scudetto fino all’ultimo respiro, cercando di “lasciarsi bene” qualora in estate si concretizzasse l’addio alla maglia nerazzurra.