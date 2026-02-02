Mercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu: bloccata anche l’uscita di Frattesi

Il sipario cala definitivamente su uno dei tormentoni più intensi e chiacchierati di questa sessione invernale. L’Inter deve alzare bandiera bianca: sfuma il sogno di regalare Moussa Diaby a Cristian Chivu proprio sul gong finale. Nonostante l’ultimo, disperato assalto tentato dalla dirigenza di Viale della Liberazione per rinforzare le corsie esterne, il muro eretto dalla ricca proprietà saudita si è rivelato insuperabile. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il club nerazzurro aveva messo sul piatto una nuova offerta migliorativa, strutturata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma i vertici dell’Al-Ittihad sono stati irremovibili nella loro posizione.

Il Fondo PIF, che controlla il club di Gedda, ha comunicato ufficialmente che l’elettrico esterno francese è considerato assolutamente incedibile in questa finestra di mercato. Una decisione ferrea che ha ignorato anche la volontà del giocatore, il quale aveva timidamente espresso il desiderio di tornare a calcare i palcoscenici del calcio europeo. I sauditi, tuttavia, non hanno voluto privarsi di una delle loro stelle più rappresentative senza avere i tempi tecnici necessari per trovare un sostituto all’altezza nel breve periodo. Con questo rifiuto definitivo e le parole pomeridiane del presidente Beppe Marotta, che aveva già escluso categoricamente gli arrivi dell’ex Ivan Perisic e del centrocampista inglese Curtis Jones, la sessione di riparazione dei Meneghini si chiude senza il botto finale atteso dai tifosi, limitandosi a innesti di prospettiva come il giovane mediano Yanis Massolin.

Ora il tecnico romeno dovrà fare di necessità virtù per gestire le forze nel prosieguo della stagione. Chivu potrà contare sul pieno recupero di Denzel Dumfries, il laterale olandese tornato arruolabile dopo l’infortunio, ma soprattutto sulla permanenza forzata di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, che sembrava destinato al Nottingham Forest per finanziare il mercato in entrata, resta a Milano: il suo dinamismo e i suoi inserimenti saranno armi fondamentali per lo scacchiere tattico della Beneamata nella corsa agli obiettivi stagionali.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno