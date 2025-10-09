Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania

Mercato Inter, caccia al nuovo portiere: dalla Germania il profilo a sorpresa per il dopo Sommer. Tutti i dettagli

In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha già iniziato a pianificare le proprie mosse. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sta valutando con attenzione alcuni ruoli chiave, tra cui quello di portiere. L’attuale numero uno, Yann Sommer, estremo difensore svizzero classe 1988, potrebbe infatti lasciare Milano al termine della stagione, aprendo un vuoto importante tra i pali.

Atubolu, il profilo che intriga l’Inter

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi è quello di Noah Atubolu, portiere tedesco di 23 anni in forza al Friburgo. Considerato uno dei prospetti più interessanti della Bundesliga, Atubolu si è distinto per reattività, sicurezza nelle uscite e abilità nel parare i rigori. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione nella nazionale maggiore della Germania, un riconoscimento che ne certifica la crescita a livello internazionale.

Clausola accessibile e concorrenza europea

Il contratto che lega Atubolu al Friburgo scadrà nel 2027, ma – come rivelato da Sky Deutschland – il giocatore dispone di una clausola rescissoria compresa tra i 15 e i 16 milioni di euro. Una cifra considerata abbordabile per un portiere del suo livello, che potrebbe rendere l’operazione particolarmente appetibile per l’Inter. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Eintracht Francoforte, ma i nerazzurri sembrano intenzionati a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza.

Le strategie nerazzurre

Nonostante le voci sul possibile addio di Sommer, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva. Tuttavia, la dirigenza è consapevole dell’importanza di individuare il profilo giusto per garantire continuità e solidità a una squadra che punta a restare competitiva in Italia e in Europa.

Con Atubolu nel mirino, i nerazzurri potrebbero piazzare un colpo mirato in un reparto cruciale, assicurandosi un portiere giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.

