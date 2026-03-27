Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Il piano d’azione di Ausilio

Il mercato dell’Inter potrebbe incrociarsi in modo diretto con quello della Roma in vista della prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe lavorando a una strategia per arrivare a Manu Koné, centrocampista francese dei giallorossi considerato molto adatto alle esigenze della squadra di Cristian Chivu. Il profilo dell’ex Borussia Mönchengladbach viene indicato come uno dei preferiti per aggiungere intensità, corsa e fisicità al centrocampo interista. Nella stessa ricostruzione, Davide Frattesi viene descritto come la possibile chiave per facilitare l’operazione, anche perché la sua permanenza a Milano viene considerata sempre più difficile. La pista, però, resta al momento una ipotesi di mercato e non una trattativa chiusa.

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Frattesi può diventare la pedina giusta, ma la richiesta della Roma resta alta

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter valuta Frattesi circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe entrare nell’eventuale costruzione di un’operazione più ampia per arrivare a Koné. Il centrocampista francese, infatti, viene considerato un obiettivo di primo piano per il futuro della mediana nerazzurra, ma il costo dell’affare non sarebbe basso. Le ricostruzioni rilanciate in queste ore parlano di una disponibilità dell’Inter a spingersi oltre i 40 milioni, avvicinandosi alla soglia dei 50 milioni ritenuta necessaria per convincere la Roma a trattare.

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Chivu aspetta rinforzi, ma oggi si tratta ancora di uno scenario da sviluppare

Il ragionamento di mercato, dunque, è chiaro: sacrificare un centrocampista offensivo come Frattesi per inserire un giocatore di maggiore forza e dinamismo come Koné, profilo ritenuto più funzionale al progetto tecnico di Chivu. Il dato più solido è che l’Inter stia davvero pensando a Koné come rinforzo prioritario per il centrocampo e che il nome di Frattesi venga ritenuto spendibile nell’equazione. In parallelo, il club continua a pianificare anche il presente, con il rientro di Lautaro Martínez previsto come obiettivo per la sfida del 5 aprile proprio contro la Roma, altro incrocio che rende ancora più interessante questo asse di mercato tra Milano e la capitale.