Mercato Inter, assalto al talento croato: Marotta accelera per Mlacic dell’Hajduk Spalato! Le cifre

Mercato Inter, obiettivo Mlacic per la difesa del futuro: Marotta tratta con l’Hajduk Spalato e svelati i dettagli economici

L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di giovani profili da valorizzare e, dopo il mancato ritorno di João Cancelo, ha spostato l’attenzione sulla difesa. Come riportato dalla redazione di Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera, i nerazzurri stanno accelerando per Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Un’operazione che conferma la volontà di Marotta e Ausilio di ringiovanire il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu.

I dettagli dell’operazione e il “modello Sucic”

Mlacic, 192 centimetri di fisicità e già nel giro dell’Under 21 croata, ha conquistato gli scout interisti grazie alla sua qualità nell’impostazione e alla sorprendente maturità tattica. L’affare si aggirerebbe sui 5 milioni di euro, cifra che l’Inter è pronta a mettere sul tavolo per anticipare la concorrenza di club come Barcellona e Borussia Dortmund.

La strategia ricalcherebbe quella adottata per Petar Sucic: bloccare subito il giocatore e lasciarlo in prestito all’Hajduk fino a giugno, consentendogli di completare la stagione da protagonista in Croazia prima di approdare a Milano nell’estate 2026.

Un investimento per la difesa del futuro

Per Chivu, Mlacic rappresenterebbe un innesto chiave in ottica futura. Con i dubbi legati ai destini di Acerbi e De Vrij, entrambi nel mirino delle offerte provenienti dall’Arabia di Inzaghi, assicurarsi un talento di questa caratura significherebbe dare continuità al progetto tecnico.

Pur non trattandosi di un rinforzo immediato per il finale di stagione, l’acquisto del giovane croato permetterebbe all’Inter di blindare un reparto che necessita di nuova energia, atletismo e qualità nella costruzione dal basso: caratteristiche che Mlacic ha già dimostrato di possedere in abbondanza.

