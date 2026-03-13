Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri…

Mercato Inter, allarme dalla Premier per Pio Esposito: irruzione di una big inglese, pressing fortissimo e scenari aggiornati

Il futuro di Pio Esposito sta assumendo contorni sempre più internazionali, con l’interesse della Premier League che cresce di settimana in settimana. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Arsenal si è limitato finora a un’attività di osservazione senza passi formali, ma un’altra pista inglese si sta rivelando decisamente più insidiosa per l’Inter.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Newcastle in pressing, ma l’Inter alza il muro

Il Newcastle, alla ricerca di un centravanti fisico e giovane per la prossima stagione, avrebbe individuato nel classe 2005 nerazzurro il profilo ideale. A differenza dei Gunners, i Magpies sarebbero pronti a investire cifre molto elevate pur di convincere la dirigenza interista. La risposta di Marotta e Ausilio, però, è stata netta: Esposito non è sul mercato.

Il club considera il numero 94 un elemento centrale nella costruzione del progetto tecnico che Cristian Chivu guiderà nel 2026/27. Per questo motivo, ogni tentativo di avvicinamento è stato respinto senza esitazioni.

Rinnovo fino al 2030: l’Inter blinda il suo talento

Per mettere definitivamente al riparo il gioiello del settore giovanile, l’Inter ha già avviato e sostanzialmente definito un accordo per il rinnovo del contratto fino a giugno 2030. L’intesa prevede anche un adeguamento economico significativo, proporzionato ai risultati ottenuti in una stagione da protagonista: 7 gol e 6 assist tra tutte le competizioni.

Nonostante il pressing mediatico di Craig Hope del Daily Mail e l’interesse del Newcastle anche per altri profili come Liam Delap, la posizione del club resta immutata: Esposito è parte integrante del presente e del futuro dell’attacco nerazzurro, insieme a Lautaro Martínez e Marcus Thuram.