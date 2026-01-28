Mercato Inter, i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli

Mercato Inter, contatti iniziali con l’Al-Ittihad per l’esterno offensivo. Ecco il nome individuato dai nerazzurri

Il mercato invernale dell’Inter si infiamma con una novità destinata a far rumore anche fuori dai confini italiani. La dirigenza nerazzurra ha infatti puntato con decisione Moussa Diaby, esterno offensivo francese dell’Al-Ittihad, profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo nello scacchiere di Cristian Chivu. Il giocatore, apprezzato per accelerazioni devastanti e grande duttilità offensiva, avrebbe già manifestato il proprio entusiasmo per un trasferimento immediato alla corte del tecnico romeno.

Trattativa avanzata e conferme autorevoli

Come riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra Inter e Al-Ittihad sono entrati in una fase molto avanzata. Il club di Viale della Liberazione sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 35 milioni di euro. La notizia è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio, che ha ribadito la concretezza della pista e l’evoluzione positiva dei dialoghi.

Cosa cambierebbe per Chivu

L’eventuale arrivo di Diaby rappresenterebbe un’arma tattica di primissimo livello. L’Inter potrebbe alternare il consueto 3-5-2 a soluzioni più offensive, sfruttando la capacità del francese di creare superiorità numerica e aprire spazi per Lautaro Martinez e compagni.

Resta ora da attendere il via libera dell’Al-Ittihad, chiamato a valutare la sostenibilità economica dell’operazione. In caso di esito positivo, i campioni d’Italia si garantirebbero un innesto in grado di alzare ulteriormente la qualità del reparto offensivo e riportare Diaby nel calcio europeo che conta, desiderio che potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura dell’affare.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet



