Connect with us

Calciomercato

Mercato Inter, i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli

Published

2 ore ago

on

By

diaby al ittihad

Mercato Inter, contatti iniziali con l’Al-Ittihad per l’esterno offensivo. Ecco il nome individuato dai nerazzurri

Il mercato invernale dell’Inter si infiamma con una novità destinata a far rumore anche fuori dai confini italiani. La dirigenza nerazzurra ha infatti puntato con decisione Moussa Diaby, esterno offensivo francese dell’Al-Ittihad, profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo nello scacchiere di Cristian Chivu. Il giocatore, apprezzato per accelerazioni devastanti e grande duttilità offensiva, avrebbe già manifestato il proprio entusiasmo per un trasferimento immediato alla corte del tecnico romeno.

Trattativa avanzata e conferme autorevoli

Come riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra Inter e Al-Ittihad sono entrati in una fase molto avanzata. Il club di Viale della Liberazione sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 35 milioni di euro. La notizia è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio, che ha ribadito la concretezza della pista e l’evoluzione positiva dei dialoghi.

Cosa cambierebbe per Chivu

L’eventuale arrivo di Diaby rappresenterebbe un’arma tattica di primissimo livello. L’Inter potrebbe alternare il consueto 3-5-2 a soluzioni più offensive, sfruttando la capacità del francese di creare superiorità numerica e aprire spazi per Lautaro Martinez e compagni.

Resta ora da attendere il via libera dell’Al-Ittihad, chiamato a valutare la sostenibilità economica dell’operazione. In caso di esito positivo, i campioni d’Italia si garantirebbero un innesto in grado di alzare ulteriormente la qualità del reparto offensivo e riportare Diaby nel calcio europeo che conta, desiderio che potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura dell’affare.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet


Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato58 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News2 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×