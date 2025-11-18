Inter News
Mercato Inter: spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri! E’ pronto l’assalto in caso di addio di quel giocatore
Mercato Inter, nuovo obiettivo a centrocampo per i nerazzurri del tecnico Chivu: pronto l’assalto in caso di addio. Le ultime
In casa Inter uno dei dossier più delicati in vista della riapertura del mercato riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, continua a faticare a trovare spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. Le scelte tattiche e la forte concorrenza lo relegano spesso in panchina, e non è escluso che già a gennaio possa valutare un trasferimento per ritrovare continuità. Una prospettiva che costringe la dirigenza nerazzurra a muoversi per tempo.
Cambio di strategia: obiettivo Ferguson
Il direttore sportivo Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta stanno già studiando le alternative. Rispetto alle settimane passate, la linea sembra cambiata: tramontano le piste che portavano a Manu Koné e a Morten Frendrup, mentre il nuovo nome in cima alla lista è quello di Lewis Ferguson, capitano del Bologna e tra i centrocampisti più apprezzati della Serie A.
Le qualità dello scozzese e il nodo prezzo
Ferguson è considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana: duttilità tattica, gestione del pallone e capacità di inserirsi con efficacia in area di rigore lo rendono un elemento prezioso per Vincenzo Italiano, che lo ha posto al centro del suo progetto tecnico. Non a caso, nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei centrocampisti più prolifici del campionato.
L’ostacolo economico
L’Inter lo segue con grande attenzione, ma la trattativa non si annuncia semplice. Il Bologna non intende privarsi facilmente del suo capitano e la valutazione del cartellino supera i 30 milioni di euro. Una cifra importante, che i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto soltanto dopo un’eventuale cessione di Frattesi.
