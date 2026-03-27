Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato

Mercato Inter, obiettivo Palestra sempre più complesso: Marotta e Ausilio lavorano a una strategia per battere la concorrenza

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe già iniziato a delineare una strategia precisa per provare a superare la concorrenza e convincere l’Atalanta a cedere Palestra, valutato circa 40 milioni di euro. Il club nerazzurro considera l’esterno uno dei profili più adatti al progetto tecnico futuro, grazie alla sua giovane età, alla capacità di coprire tutta la fascia e ai margini di crescita ancora molto ampi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Per arrivare al talento della Dea, la dirigenza sta valutando la possibilità di una cessione importante che permetta di liberare spazio economico e finanziare l’operazione. In questo senso, il nome più caldo è quello di Luis Henrique: l’esterno brasiliano, arrivato solo la scorsa estate dall’Olympique Marsiglia, potrebbe lasciare Milano già nei prossimi mesi se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Le proposte dall’estero, secondo le indiscrezioni, si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di euro, cifra che consentirebbe all’Inter di reinvestire immediatamente su Palestra.

La linea del club è quindi tracciata, ma molto dipenderà dalle dinamiche delle prossime settimane: valutazioni economiche, tempistiche e soprattutto la concorrenza internazionale renderanno la trattativa tutt’altro che semplice. Il futuro del giovane esterno italiano resta aperto, con l’Inter pronta a muoversi con decisione appena si presenterà la finestra giusta.