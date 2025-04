Mercato Inter: ecco la nuova e clamorosa idea per il post Taremi. Gli emissari nerazzurri seguiranno quella partita di Serie A

Mercato Inter: c’è la nuova e incredibile idea per il dopo Taremi. Gli scout del club nerazzurro seguiranno quel match di Serie A

Mateo Pellegrino è finito nel mirino dell’Inter, che sta valutando rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il giovane argentino, già osservato dal Bologna, ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che deve affrontare il probabile addio a parametro zero di Correa e Arnautovic, oltre alla delusione per le prestazioni di Taremi.

Domani sera, in occasione della sfida tra Lazio e Parma all’Olimpico, un emissario dell’Inter seguirà da vicino Pellegrino, che rientra tra i nomi valutati per l’attacco insieme a Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce), Lucca (Udinese) e Pio Esposito (attualmente in prestito allo Spezia). Il rapporto tra Inter e Parma è solido, grazie alla stima reciproca tra Beppe Marotta e il CEO emiliano Federico Cherubini.

Arrivato in Italia a gennaio per 2 milioni di euro, Pellegrino è stato un ottimo affare per il Parma, anche se il Velez manterrà il diritto al 50% di una futura cessione. Lo riporta Tuttosport.