Mercato Inter, il retroscena sul colpo Jones sfumato: era stato il Liverpool a farsi avanti! Ecco perché: da qui, la permanenza di Frattesi

Per qualche ora, il popolo nerazzurro ha accarezzato un sogno di mezza estate in pieno inverno. L’idea di vedere Curtis Jones con la maglia dell’Inter è stata molto più di una semplice suggestione di mercato, trasformandosi in una trattativa concreta che ha tenuto col fiato sospeso la dirigenza di Viale della Liberazione. Come ricostruito nel dettaglio dal Corriere dello Sport, l’operazione è nata da un input sorprendente arrivato direttamente dall’Inghilterra: è stato il Liverpool a proporre il centrocampista classe 2001, un talento cristallino capace di abbinare fisicità e tecnica nel cuore del gioco.

La formula discussa era quella del prestito secco, una soluzione che aveva trovato l’immediato gradimento dei Meneghini. La dirigenza aveva agito con tempestività, raggiungendo un accordo di massima con il giocatore, affascinato dalla prospettiva di calcare i campi della Serie A da protagonista. Tuttavia, proprio quando i pezzi del puzzle sembravano incastrarsi, è arrivata la doccia fredda da Anfield. I Reds hanno effettuato un brusco dietrofront, frenati da due fattori concomitanti: la complicata gestione contrattuale del ragazzo (in scadenza nel 2027) e il timore tecnico di indebolire eccessivamente l’organico per il prosieguo della stagione, lasciando la squadra scoperta in mediana.

Il mancato arrivo dell’inglese ha innescato un immediato effetto domino, congelando le uscite in casa della Beneamata. A farne le spese è stato Davide Frattesi. L’incursore della Nazionale, spesso chiuso nelle gerarchie del centrocampo titolare, aveva già le valigie pronte con destinazione Nottingham Forest, sempre con la formula del prestito, per trovare maggior minutaggio in Premier League. Il naufragio dell’affare Jones ha costretto l’Inter a blindare l’ex Sassuolo, chiudendo le porte anche alla Lazio. I biancocelesti avevano tentato un approccio last-minute, ma mettendo sul piatto cifre ritenute troppo distanti dalle richieste economiche dei campioni d’Italia, che non hanno voluto privarsi di un’alternativa di lusso senza un adeguato rimpiazzo internazionale.

