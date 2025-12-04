Mercato Inter, resiste il sogno Koné: la Roma fissa il prezzo! Spunta un retroscena e le cifre per l’estate

Mercato Inter: Koné, la Roma lo dichiara intoccabile a gennaio. Il suo valore è salito fino a 50 milioni, i dettagli

Il sorprendente avvio di stagione della Roma, in piena lotta ai vertici della Serie A, porta la firma indelebile di Manu Koné. Il centrocampista francese non si distingue per i gol – ancora un aspetto da perfezionare – ma per la qualità e la continuità delle sue prestazioni. Divenuto titolare inamovibile nello scacchiere di Gian Piero Gasperini e punto fermo della nazionale francese, ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle big europee. In prima fila c’è l’Inter, decisa a non mollare la presa dopo il rifiuto incassato in estate.

Valore in crescita: dai 18 ai 50 milioni

Secondo Calciomercato.com, l’evoluzione del valore di Koné è stata impressionante. Arrivato nella Capitale nell’estate 2024 grazie alla spinta di Daniele De Rossi e strappato al Milan per 18 milioni di euro, oggi il suo cartellino vale oltre 50 milioni. Una cifra che potrebbe ulteriormente lievitare con l’avvicinarsi dei Mondiali. Sul giocatore c’è anche il forte interesse del Paris Saint-Germain, club di cui è tifoso sin da bambino, ma l’Inter resta alla finestra. In estate i nerazzurri avevano offerto circa 40 milioni più bonus, proposta giudicata insufficiente.

Gennaio chiuso, ma giugno può cambiare tutto

Per la sessione invernale la Roma considera Koné incedibile. Tuttavia, a giugno lo scenario potrebbe mutare: la società dovrà incassare entro il 30 del mese per esigenze di bilancio e il francese potrebbe diventare il sacrificato di lusso. Nel frattempo, i numeri certificano la sua crescita sotto Gasperini: più contrasti vinti (1,5 a partita), più falli tattici ma nessuna ammonizione (contro le sei dello scorso anno) e un ruolo sempre più centrale nella costruzione del gioco, con lanci chiave e assist.

Un giocatore totale, che la Beneamata continua a sognare per il futuro.

