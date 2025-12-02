Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta

Mercato Inter, pazza idea dei nerazzurri che però conquista tutti! Il club sta valutando l’affondo già a gennaio: le ultime

Il pomeriggio all’Arena Garibaldi ha lasciato tracce importanti non solo sul campo, ma anche nelle strategie di mercato dell’Inter. La prestazione di Idrissa Touré, classe 1998 e tra le sorprese della stagione, ha confermato agli occhi della dirigenza nerazzurra i report entusiastici già raccolti dagli scout.

Chivu e Ausilio in osservazione Dalla panchina, Cristian Chivu ha potuto valutare da vicino la capacità del tedesco di spaccare le partite con accelerazioni e potenza fisica che hanno ricordato a molti lo strapotere atletico di Denzel Dumfries. L’allenatore nerazzurro ha dovuto più volte riorganizzare la fase difensiva per contenerne le sgroppate, mentre in tribuna Piero Ausilio seguiva con attenzione l’esterno del Pisa, già segnalato come possibile obiettivo di mercato.

Situazione fascia destra Il rendimento altalenante di Luis Henrique, ancora troppo incostante per gli standard interisti, spinge il club a valutare un profilo pronto fin da subito. Touré, alla sua prima stagione in Serie A, si sta imponendo come uno degli esterni più completi del campionato, un dato significativo considerando il recente salto di categoria.

Contratto e rapporti tra club Il contratto in scadenza nel 2027 rende il giocatore appetibile, così come gli ottimi rapporti tra Inter e Pisa, già consolidati dall’operazione che ha portato Ebenezer Akinsanmiro in prestito in Toscana. In questo quadro si inserisce anche il nome di Valentin Carboni, talento argentino di proprietà interista che al Genoa sta trovando poco spazio: il Pisa lo segue e potrebbe chiedere un’apertura per gennaio.

Possibili incastri di mercato Se Touré dovesse diventare il prescelto per rinforzare la corsia destra, l’Inter potrebbe proporre un’operazione basata su scambi o prestiti incrociati, sfruttando le sinergie già esistenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’ex Juventus Next Gen, cresciuto tra il 2018 e il 2020 nel vivaio bianconero, diventerà il rinforzo che Chivu attende per ampliare le soluzioni sulle fasce.

