Mercato Juve: il Dortmund svela la cifra per la cessione di quel giocatore! Ecco quanto servirà per portalo in bianconero

Mercato Juve: il Borussia Dortmund svela la cifra per la cessione di quel giocatore! Ecco quanto servirà per portalo a Torino

Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Juventus continua a esplorare nuove opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco BILD, i bianconeri avrebbero posato gli occhi su Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund e della nazionale maggiore tedesca. Dotato di una velocità fuori dal comune e di ottime doti tecniche, Adeyemi rappresenta uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Il profilo di Adeyemi: rapidità e versatilità al servizio dell’attacco

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Red Bull Salzburg, il ventiduenne Adeyemi si è imposto per le sue accelerazioni fulminee e la capacità di attaccare la profondità. Attualmente in forza al Borussia Dortmund, è in grado di agire sia da ala che da seconda punta, un profilo ideale per lo stile di gioco verticale e aggressivo promosso da Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus. Tudor, croato ed ex difensore centrale, è noto per la sua intensità tattica e per valorizzare profili dinamici in fase offensiva.

Ostacolo economico: il Dortmund chiede 70 milioni

Nonostante l’interesse concreto della Juventus, l’operazione è tutt’altro che semplice. Il Borussia Dortmund, club celebre per la gestione oculata dei propri talenti, avrebbe fissato una valutazione da 70 milioni di euro per lasciar partire il giovane attaccante. Una cifra che, al momento, non rientra nei piani di mercato della dirigenza bianconera, già impegnata in trattative importanti su altri fronti.

Un sogno di mercato, per ora complicato

Adeyemi rappresenterebbe un salto di qualità evidente per la rosa juventina, grazie alla sua esperienza internazionale e al suo margine di crescita. Tuttavia, senza una cessione eccellente che possa finanziare l’investimento, la pista resta difficilmente percorribile. I tifosi della Juventus possono comunque sperare, perché il nome di Adeyemi è sinonimo di prospettiva e ambizione.