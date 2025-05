Mercato Juve, caccia al nuovo terzino: i tre nomi che potrebbero sostituire Cambiaso. La lista completa e aggiornata

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus prepara una possibile rivoluzione sulle fasce. Come riportato da Tuttosport, i dirigenti bianconeri stanno valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne, anche in considerazione di una possibile partenza di Andrea Cambiaso, autore di una stagione positiva ma già nel mirino di alcuni club europei.

La lista dei nomi individuati dalla dirigenza juventina comprende tre giovani esterni con prospettive interessanti. Il primo è Miguel Gutiérrez, terzino sinistro classe 2001 del Girona, uno dei protagonisti dell’incredibile stagione della squadra spagnola in Liga. Dotato di grande tecnica e spinta offensiva, rappresenta un profilo moderno che piace molto allo staff tecnico bianconero.

Il secondo nome è quello di Maxim De Cuyper, laterale belga del Club Brugge, anch’egli classe 2001. Cresciuto nelle giovanili del club fiammingo, De Cuyper è un giocatore duttile, capace di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia, ideale per moduli a tre o a quattro.

Il terzo profilo seguito con attenzione è quello di Luis Henrique, esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia. Il classe 2001, già seguito anche dall’Inter, si distingue per velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. La sua esperienza in Ligue 1 lo rende un’opzione concreta, ma la concorrenza è alta.

La Juventus, con Cristiano Giuntoli alla guida dell’area tecnica, punta a costruire una rosa giovane ma competitiva, e le fasce rappresentano un reparto chiave in questo progetto di rinnovamento. Le prossime settimane saranno decisive per delineare le mosse in entrata, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti per Cambiaso.