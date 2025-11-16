Mercato Juve, ci sarà un nuovo assalto a giugno per quel giocatore: era tutto fatto per l’accordo, poi è saltato tutto... Il motivo

Mercato Juve, nuovo assalto a giugno per Hjulmand: accordo già chiuso e poi sfumato, ecco perché. Le ultime

Se il mercato di gennaio costringe la Juventus a muoversi tra “occasioni” sostenibili, con Marcelo Brozovic in cima alla lista per tamponare le urgenze immediate, la dirigenza bianconera guarda già oltre, pianificando con discrezione un obiettivo di più ampio respiro. L’orizzonte è quello dell’estate, e il nome cerchiato in rosso per rinforzare la mediana è chiaro: Morten Hjulmand.

Il centrocampista danese non rappresenta una semplice suggestione, ma un profilo seguito con convinzione da tempo. La storia tra la Juve e l’ex capitano del Lecce è fatta di un lungo corteggiamento e di un matrimonio sfiorato. Già la scorsa estate le parti erano vicinissime: Hjulmand aveva trovato un accordo totale con il club torinese, sedotto dal progetto tecnico. A far saltare l’operazione fu però un incastro di mercato internazionale: la cessione milionaria di Gyökeres all’Arsenal, che riempì le casse dello Sporting Lisbona e spinse i portoghesi a blindare i propri gioielli, compreso il danese, ritenuto incedibile per non indebolire la squadra.

Il filo, tuttavia, non si è mai spezzato. La volontà del giocatore resta un fattore decisivo: Hjulmand sogna di tornare in Italia, il campionato che lo ha valorizzato e in cui si sente a casa. Il richiamo della Juve non lo ha mai lasciato indifferente, e le basi per il futuro sono già solide: un’intesa economica raggiunta mesi fa, con uno stipendio da circa 3 milioni di euro annui, cifra perfettamente in linea con i nuovi parametri societari.

In vista di giugno, la strategia è chiara: la Juventus farà un nuovo tentativo, convinto e determinato, per chiudere un cerchio rimasto aperto troppo a lungo.

LEGGI ANCHE – Mercato Juve, Tuttosport svela: arriva l’ultima notizia sulla strategia di Comolli. Si cambia rotta: niente acquisti da quel campionato

