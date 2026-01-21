Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina! Occhio al possibile incastro con Rugani

Le manovre offensive della Juventus per regalare un innesto di pura classe al proprio reparto avanzato si sono infrante contro la resistenza invalicabile eretta a Firenze. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti, da sempre amante dei giocatori tecnici capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, aveva indicato in Albert Gudmundsson il profilo ideale per alzare il tasso qualitativo della trequarti. Secondo quanto riportato con forza dal quotidiano Tuttosport, il club piemontese ha provato a forzare la mano con sondaggi insistenti nelle ultime ore, cercando di capire i margini di manovra per strappare il talento nordico alla concorrenza già nel mercato di gennaio.

Il veto della dirigenza viola

La risposta arrivata dalla Fiorentina è stata però un “no” secco e categorico. A blindare il gioiello islandese ci ha pensato in prima persona Fabio Paratici: l’attuale uomo mercato dei toscani ed ex dirigente proprio della Juve, ha posto il veto assoluto su qualsiasi ipotesi di cessione in questa finestra invernale. Per i Gigliati, privarsi del proprio leader tecnico a metà stagione significherebbe ridimensionare drasticamente le ambizioni europee, un rischio che la proprietà non intende correre. La porta per la Vecchia Signora è dunque chiusa a doppia mandata, con Gudmundsson che resterà il perno dell’attacco toscano.

L’intreccio per la difesa

L’asse di mercato tra le due storiche rivali ha vissuto anche un capitolo difensivo, ma con esiti simili. La Viola, costretta a fronteggiare un’evidente emergenza nel pacchetto arretrato dopo le recenti uscite, ha messo concretamente nel mirino Daniele Rugani. Il centrale classe ’94, considerato un “usato sicuro” di affidabilità garantita per la Serie A, piace molto per la sua capacità di lettura e posizionamento. Tuttavia, nonostante il pressing toscano e la necessità impellente di reperire un titolare in tempi brevi, le possibilità che l’operazione vada in porto sono ridotte al lumicino. Le parti restano distanti e l’affare appare destinato a sfumare.