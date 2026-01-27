Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista

Mercato Juve: dentro alle scelte del club bianconero per il ruolo di attaccante. Tutti i nomi nella lista di Comolli e Ottolini

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, il mercato Juve vive un improvviso ritorno di fiamma che scalda i cuori dei tifosi ma gela i dirigenti per la difficoltà dell’operazione. Il nome che rimbalza con insistenza alla Continassa è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta vivendo una parentesi opaca in prestito al Tottenham. Tramite il suo entourage, ha manifestato chiaramente la volontà di interrompere l’esperienza inglese per tornare a Torino, dove aveva lasciato un ottimo ricordo nei suoi sei mesi di permanenza precedenti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il nodo diplomatico: Spalletti approva, il PSG no

Luciano Spalletti ha dato il suo pieno avallo all’operazione “Kolo-bis”. Tuttavia, come spiega La Gazzetta dello Sport, la strada è in salita a causa di ostacoli diplomatici quasi insormontabili. Il cartellino è di proprietà del PSG, e i rapporti tra il club parigino e la Juventus sono ai minimi storici dopo le tensioni dello scorso agosto. I francesi non intendono fare favori, e il Tottenham, pur deluso dal rendimento, non vorrebbe privarsi di un elemento a metà stagione senza sostituti. Un intreccio burocratico che rischia di bloccare tutto.

Piano B: da Beto alla sorpresa Biereth

Preso atto delle difficoltà per il francese e del definitivo tramonto della pista Youssef En-Nesyri (l’accordo è saltato nonostante l’intesa iniziale), il duo di mercato composto da Damien Comolli e Marco Ottolini ha attivato i piani alternativi. L’obiettivo è consegnare a Spalletti la fisicità necessaria in area di rigore entro il 31 gennaio. In pole position sale le quotazioni di Beto: il centravanti portoghese dell’Everton, vecchia conoscenza della Serie A dai tempi dell’Udinese, è il profilo “usato sicuro”. Ma attenzione alla sorpresa: la dirigenza sta monitorando con grande interesse Mika Biereth, giovane bomber in ascesa del Monaco. Sullo sfondo, più defilate e complesse, restano le suggestioni legate a Zirkzee e Mateta. La caccia al numero 9 è aperta: la Juve non può permettersi di sbagliare colpo.

[gpt_ad type="article" device="mobile"]