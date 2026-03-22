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Calciomercato

Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime

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Published

6 minuti ago

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Rudiger

Mercato Juve, arrivano conferme dalla Germania: i bianconeri studiano il colpo a zero Rudiger

Le voci su un possibile approdo di Antonio Rüdiger alla Juventus trovano nuove conferme anche a livello internazionale. Dopo le prime indiscrezioni italiane, è Christian Falk della Bild a rilanciare con decisione l’interesse bianconero per il difensore tedesco del Real Madrid, alimentando l’idea di un affare sempre più concreto.

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Rüdiger, in scadenza nel giugno 2026, rappresenta un’opportunità di altissimo profilo per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti a parametro zero. La Juventus sarebbe pronta a inserirsi con forza qualora il centrale decidesse di non rinnovare con i Blancos, nonostante la stima pubblica di Arbeloa e il ruolo importante che ricopre a Madrid.

A Torino, però, il tedesco troverebbe la possibilità di diventare un leader assoluto del nuovo progetto bianconero e di tornare in Serie A, un’ipotesi che – secondo le fonti – lo affascina non poco. Per questo la Juventus resta una delle candidate più credibili nella corsa al giocatore.

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