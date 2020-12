La Juventus avrebbe formulato la sua offerta per Bryan Reynolds: i bianconeri si sarebbero esposti per il terzino dei Dallas F.C.

Uno dei nomi più ricorrenti nel calciomercato Juventus è quello di Bryan Reynolds, terzino statunitense classe 2001 in forza al Dallas FC. Diversi club italiani e stranieri hanno messo gli occhi addosso al giovane talento americano.

La Juve ci sta facendo più di un pensierino. Come conferma il sito ufficiale della MLS, la Juventus avrebbe offerto 9,2 milioni di dollari per ingaggiare Reynolds e per soffiarlo a Roma, Club Brugge e altri club.