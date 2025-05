Mercato Lazio, un attaccante nel mirino! L’identikit del nuovo obiettivo dei biancocelesti

Mercato Lazio, un attaccante nel mirino! Ecco l’identikit del nuovo obiettivo dei biancocelesti per la prossima stagione

Il calciomercato Lazio non è ancora ufficialmente iniziato, ma l’atmosfera è già rovente, come se fosse un fuoco acceso dalla curiosità e dall’ambizione. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per rafforzare la squadra guidata da Baroni, con l’obiettivo di renderla più competitiva nelle prossime stagioni.

Tra le priorità del club c’è l’acquisto di un nuovo centravanti, e uno dei nomi più interessanti è quello di Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, protagonista di una stagione brillante in Ligue 1 con 17 gol all’attivo. Il giovane bomber, classe 2002, ha un valore di mercato stimato intorno ai 25 milioni di euro e il suo profilo ha attirato l’interesse non solo della Lazio, ma anche dell’Olympique Marsiglia, aumentando la concorrenza per un eventuale trasferimento in Serie A.