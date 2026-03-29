Mercato Lazio, spunta l’idea Beltran per rinforzare il reparto offensivo: Fabiani prepara la mossa

Mercato Lazio, interesse per Beltran: un’opzione concreta per il futuro dell’attacco mentre la dirigenza pianifica il futuro

La Lazio continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e nelle ultime ore un nuovo profilo avrebbe attirato l’attenzione del direttore sportivo Angelo Fabiani. Il nome è quello di Lucas Beltran, centravanti argentino classe 2001, giovane ma già abituato a palcoscenici internazionali. Come riportato da fichajes.net, l’attaccante sarebbe stato accostato al club biancoceleste, segnale di come a Formello si stia lavorando con largo anticipo per rinforzare un reparto offensivo che necessita di nuove soluzioni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Beltran tra Valencia e Fiorentina: un futuro ancora da definire

Attualmente Beltran è in prestito al Valencia, ma il suo cartellino resta di proprietà della Fiorentina. Una situazione che rende il dossier particolarmente interessante, perché nulla è ancora stabilito. L’argentino gradirebbe proseguire l’avventura in Liga anche il prossimo anno, ma servirà un accordo tra il club viola e quello spagnolo. Da non sottovalutare l’assenza di una clausola di riscatto, dettaglio che mantiene aperti diversi scenari e potrebbe favorire l’inserimento di nuove pretendenti.

Numeri discreti e margini di crescita

Nel corso di questa stagione Beltran ha totalizzato 26 presenze tra Liga e Coppa del Re, mettendo a referto 3 gol e 2 assist. Non numeri da copertina, ma abbastanza per confermare un rendimento utile e una crescita costante. La Lazio osserva con attenzione, consapevole che il profilo dell’argentino potrebbe rappresentare un investimento interessante in ottica futura.

Per ora si tratta di una pista embrionale, ma il nome di Beltran resta sul tavolo. Molto dipenderà dalle decisioni di Fiorentina e Valencia, mentre a Formello il dossier è aperto e monitorato con curiosità.