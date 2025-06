Mercato Lazio, possibile colpo dalla Serie B per un biancoceleste? Ecco chi è e tutti i dettagli

Mercato Lazio, possibile colpo dalla Serie B per un calciatore biancoceleste? Ecco di chi si tratta e tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio torna a scaldarsi, con il club capitolino impegnato a migliorare l’indice di liquidità per poter operare con maggiore libertà. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, lo Spezia avrebbe messo nel mirino un giovane talento di rientro dal prestito: si tratta di Gabriele Artistico, attaccante centrale classe 2002, individuato come possibile erede di Francesco Pio Esposito.

Reduce da un’annata divisa tra Juve Stabia e Cosenza, Artistico ha collezionato complessivamente 33 presenze e 7 reti. Ora spetta a Maurizio Sarri valutarne il potenziale in ritiro: se dovesse ritenere che non sia ancora pronto per il palcoscenico della Serie A, si aprirebbero con sempre maggiore concretezza le porte per una nuova avventura in Serie B.