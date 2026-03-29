Mercato Lazio, si raffredda la pista Milik? Costi, dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello

Mercato Lazio, frenata su Milik: l’attaccante piace ma l’operazione non parte. Ecco cosa blocca l’idea a Formello

La Lazio si sta già muovendo in vista della prossima sessione estiva di mercato, con la dirigenza impegnata a valutare diversi profili per rinforzare un reparto offensivo che potrebbe essere profondamente rivisto. Tra i nomi circolati nelle ultime ore figura anche quello di Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juventus. Una pista suggestiva, ma che al momento non rientra tra le più calde né tra le più semplici da concretizzare.

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A frenare l’operazione sono soprattutto due fattori. Il primo riguarda l’affidabilità fisica del classe ’94, reduce da un lungo stop che non offre garanzie totali sul piano atletico. Il secondo è di natura economica: Milik è legato alla Juventus da un contratto fino al 2027, il che comporterebbe per la Lazio un investimento significativo sia per il cartellino sia per l’ingaggio. Un’operazione tutt’altro che economica, soprattutto considerando età, costi e incognite fisiche del giocatore.

Per questo motivo, il nome di Milik resta più un’idea che una reale priorità. La strategia biancoceleste sembra orientarsi verso profili più sostenibili e con prospettive tecniche e fisiche più solide nel medio periodo. A Formello si continua a lavorare su diverse alternative per l’attacco, con l’obiettivo di individuare un giocatore funzionale al sistema di Sarri e allo stesso tempo compatibile con le esigenze economiche del club. Milik, al momento, resta soltanto un nome monitorato sullo sfondo.