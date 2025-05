Mercato Lazio, c’è un nuovo obiettivo per la prossima stagione: si tratta di un terzino del Verona! Le ultimissime

Mercato Lazio, ecco il nuovo obiettivo per la prossima stagione: si tratta di un terzino dell’Hellas Verona! Le ultimissime

La difesa della Lazio ha mostrato diverse difficoltà in questa stagione, con 48 gol subiti in 37 partite di campionato. Un dato che evidenzia la necessità di una revisione del reparto arretrato, che potrebbe essere rinnovato nel prossimo mercato estivo. In particolare, la fascia destra sarà oggetto di alcuni cambiamenti.

Marusic è in scadenza di contratto, mentre Lazzari non ha convinto del tutto, tanto da essere stato inserito nella lista dei cedibili. Per rinforzare la corsia destra, la Lazio ha individuato un rinforzo nell’Hellas Verona: si tratta di Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001. Sebbene non eccella nelle qualità difensive, si distingue per la sua capacità di inserirsi nelle azioni offensive, contribuendo con 2 gol e 2 assist in stagione. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata, il club veneto potrebbe lasciarlo partire.