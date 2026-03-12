Mercato Lazio, tra valutazioni e nodi irrisolti: il futuro di diverse pedine resta un’incognita

Mercato Lazio, tra riscatti, dubbi e strategie: restano aperti i dossier su più giocatori. Le ultimissime in casa biancoceleste

La Lazio ha già avviato le riflessioni in vista del mercato estivo, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. La società valuterà il futuro di tutti gli attaccanti, con l’unica eccezione di Ratkov, considerato già parte del progetto. Diversa la posizione di Daniel Maldini: il suo riscatto diventerà automatico solo in caso di qualificazione all’Europa League, altrimenti l’operazione andrà ridiscussa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sul fronte delle punte, Dia verrà riscattato dalla Salernitana per circa 11 milioni al termine del prestito biennale, mentre la posizione di Noslin resta aperta dopo il tentativo del Monaco a gennaio, bloccato dalla formula del prestito senza obbligo. Le decisioni definitive dipenderanno dalle strategie societarie, dai controlli di bilancio e dalle indicazioni tecniche, soprattutto in vista della prossima stagione.

Nonostante oltre 50 milioni investiti negli ultimi anni su Castellanos, Noslin, Dia e Ratkov, la Lazio non ha ancora trovato un vero erede di Immobile. Il serbo ha faticato a trovare spazio, Noslin è stato utilizzato a fasi alterne e nessuno ha garantito continuità realizzativa. Per questo in estate potrebbe riaprirsi la caccia a un nuovo centravanti, con scelte decisive per il futuro del reparto.