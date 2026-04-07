Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Il punto sulle operazioni in uscita

Occhio alle operazioni in uscita per il mercato estivo del Manchester United: due centrocampisti potrebbero dire addio. Se già è stato ufficializzato l’addio di Casemiro, come rivelato da Fabrizio Romano su X, anche Manuel Ugarte è stato inserito nella lista dei possibili partenti dei Reds, che a questo punto andrebbero alla ricerca di due profili in mediana per il prossimo anno.

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🚨 Manchester United are considering to sign 2 midfielders in the summer as Manuel Ugarte could leave.



Movements started around Uruguay midfielder; talks to follow about fee and deal structure from May/June.



Casemiro leaves and Ugarte could go too.



🎥➕ https://t.co/l6vgT4hscF pic.twitter.com/SKDsIkB0ya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

PAROLE – «🚨 Il Manchester United sta valutando l’acquisto di 2 centrocampisti in estate, poiché Manuel Ugarte potrebbe partire.

Sono iniziate le trattative per il centrocampista uruguaiano; a partire da maggio/giugno si terranno i colloqui relativi al costo del trasferimento e alla struttura dell’accordo.

Casemiro se ne va e anche Ugarte potrebbe andarsene.».