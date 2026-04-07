Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano!

Published

20 ore ago

on

By

Ugarte

Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Il punto sulle operazioni in uscita

Occhio alle operazioni in uscita per il mercato estivo del Manchester United: due centrocampisti potrebbero dire addio. Se già è stato ufficializzato l’addio di Casemiro, come rivelato da Fabrizio Romano su X, anche Manuel Ugarte è stato inserito nella lista dei possibili partenti dei Reds, che a questo punto andrebbero alla ricerca di due profili in mediana per il prossimo anno.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «🚨 Il Manchester United sta valutando l’acquisto di 2 centrocampisti in estate, poiché Manuel Ugarte potrebbe partire.
Sono iniziate le trattative per il centrocampista uruguaiano; a partire da maggio/giugno si terranno i colloqui relativi al costo del trasferimento e alla struttura dell’accordo.
Casemiro se ne va e anche Ugarte potrebbe andarsene.».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×