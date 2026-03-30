Mercato Milan, prende quota l’idea Bellanova: primi contatti con entourage e Atalanta, e c’è anche un vantaggio…

Mercato Milan, pista Bellanova sempre più concreta: dialoghi avviati con agente e Atalanta, il terzino garantirebbe un prezioso bonus

Il Milan guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva su tutti e tre i fronti, indipendentemente dall’esito finale di questo campionato. Massimiliano Allegri ha delineato le priorità per il mercato estivo, indicando i reparti che necessitano di interventi mirati. Tra questi spicca quello degli esterni difensivi, dove il tecnico vorrebbe inserire un giocatore duttile, capace di agire sia come laterale a tutta fascia in un sistema a tre, sia come terzino in una linea a quattro. In quest’ottica si inserisce il nome di Raoul Bellanova, profilo che il club ha iniziato a monitorare con attenzione.

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La bocciatura di Pervis Estupiñán, nonostante il gol nel derby, ha rafforzato la convinzione di Allegri che solo Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi siano pienamente all’altezza del progetto tecnico. Da qui la richiesta alla dirigenza, in particolare a Tare e Furlani, di aggiungere almeno un terzino destro, soprattutto se l’ex Brighton dovesse essere ceduto. Secondo Tuttosport, i primi contatti per Bellanova sono già avvenuti sia con l’entourage del giocatore sia con l’Atalanta. Il laterale, retrocesso nelle gerarchie con l’arrivo di Raffaele Palladino e reduce dalla perdita del treno Nazionale, sarebbe interessato a un ruolo più centrale. Tuttavia, la Dea non è intenzionata a concedere sconti significativi, considerando i 25 milioni investiti per acquistarlo dal Torino solo un anno fa.

Il nome di Bellanova, inoltre, presenta un vantaggio strategico non trascurabile: essendo un prodotto del settore giovanile rossonero, rientrerebbe nella categoria dei giocatori “cresciuti nel vivaio”, facilitando la compilazione delle liste per Serie A e Champions League. Attualmente il Milan può contare solo su Gabbia, Bartesaghi e Torriani per la quota homegrown, e l’inserimento del classe 2000 andrebbe a completare il quarto slot disponibile. Un dettaglio che, unito alla sua duttilità e alla conoscenza dell’ambiente, rende l’operazione particolarmente interessante per il club.