Mercato Milan, arrivano conferme su quel giocatore per gennaio: Allegri ha già dato il suo ok per il suo arrivo. Ecco il piano di Tare

Mercato Milan, spunta la conferma: Allegri approva l’operazione per gennaio, Tare studia il piano per portare il giocatore a Milano

Il Milan continua a fare i conti con la scarsa vena realizzativa del proprio reparto offensivo: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku non hanno ancora trovato la via del gol in questa Serie A, e la dirigenza rossonera sta valutando seriamente di intervenire sul mercato di gennaio per assicurarsi un vero centravanti.

Secondo il Corriere della Sera, tra i nomi tornati con forza nei pensieri di via Aldo Rossi c’è quello di Niclas Füllkrug. L’attaccante del West Ham era già stato un obiettivo concreto nell’estate 2024, prima che la scelta ricadesse su Álvaro Morata. Füllkrug viene considerato il profilo ideale per dare subito peso e gol al reparto: fisico, esperienza e senso della rete, qualità che mancano all’attuale attacco milanista.

Parallelamente, nelle ultime settimane è circolato anche il nome di Robert Lewandowski. Il contratto del polacco con il Barcellona scade il 30 giugno, ma un suo arrivo immediato è stato escluso: il club catalano non intende privarsene a gennaio. L’ipotesi Lewandowski, dunque, resta un sogno rimandato all’estate, eventualmente a parametro zero.

La dirigenza è consapevole che, pur con l’inedita coppia Leão-Pulisic, al Milan manca un riferimento centrale di spessore per puntare concretamente allo Scudetto.

