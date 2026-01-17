Mercato Milan, futuro da decidere per quel rossonero: valutazioni in corso sul terzino, le ultime

Mercato Milan, situazione in bilico per quel rossonero: il club riflette sul suo rendimento e filtrano novità sul futuro dell’esterno

L’eredità lasciata da Theo Hernandez si sta rivelando più pesante del previsto per Pervis Estupiñán. Arrivato in estate dal Brighton per circa 18 milioni di euro, il terzino ecuadoriano era stato individuato da Igli Tare come il profilo ideale per garantire equilibrio e solidità sulla corsia mancina. Dopo un avvio incoraggiante, culminato con l’ottima prestazione di Udine, il classe ’98 è però scivolato in una profonda crisi tecnica e tattica.

Secondo Calciomercato.com, la sua parabola ha subito una svolta negativa il 28 settembre, giorno dell’espulsione contro il Napoli. Da quel momento le gerarchie di Massimiliano Allegri si sono ribaltate. A cogliere l’occasione è stato Davide Bartesaghi, talento del vivaio classe 2005, che ha progressivamente conquistato la fascia sinistra grazie a prestazioni in crescita costante. Con 16 presenze stagionali e una doppietta decisiva contro il Sassuolo, il giovane italiano ha superato nettamente Estupiñán, apparso invece in difficoltà, come confermato dagli errori commessi nella recente sfida con la Fiorentina. Anche lo stile di gioco dell’ecuadoriano — più offensivo e meno attento alla fase difensiva — sembra poco compatibile con le richieste di Allegri, che predilige fisicità e solidità.

Il futuro di Estupiñán è ora in bilico. Il Milan si ritrova con una riserva costosa e in calo di rendimento, al punto da mettere a rischio anche la sua posizione in Nazionale in vista del Mondiale. Una cessione immediata a gennaio appare difficile, soprattutto senza un sostituto già individuato. Molto più probabile, invece, che il club rossonero valuti una partenza in estate, con l’obiettivo di recuperare l’investimento e scongiurare minusvalenze, considerando che il valore del giocatore resta comunque significativo sul mercato internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

