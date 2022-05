Mercato Milan, i rossoneri sognano Gabriel Jesus: i dettagli

L’obiettivo principale del Milan in questa sessione di mercato è Gabriel Jesus: i dettagli

Interessante analisi fatta da SportMediaset sul mercato estivo del Milan, in particolare per quanto riguarda l’attacco. Con l’infortunio di Ibrahimovic il solo Origi non basta: l’intenzione di Maldini e Massara è quella di prendere un’altra punta.

L’obiettivo principale è Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City. Le alternative rispondono ai nomi di Scamacca e Arnautovic, in uscita rispettivamente da Sassuolo e Bologna.