Mercato Milan, Paquetà in odore di cessione: c’è il Psg. Discorsi avviati

Mercato Milan, Paquetà è in odore di cessione: avviati contatti con il Psg. Il brasiliano rischia di salutare un anno dopo il suo arrivo

Il Milan potrebbe presto salutare Lucas Paquetà. Per il giocatore, arrivato lo scorso gennaio nel mercato invernale, sono in corso dei discorsi per la cessione con il Paris Saint Germain. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio.

Secondo l’esperto di trattative, contatti già avviati tra le due società, col brasiliano che può raggiungere svariati connazionali verdeoro alla corte di Leonardo e Tuchel.