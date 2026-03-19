Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Il piano del club

Il ritorno in Champions League cambia prospettive, strategie e ambizioni del Milan, che ha già iniziato a pianificare il mercato estivo con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, una rosa più profonda, più esperta e soprattutto più pronta ad affrontare una stagione con impegni ravvicinati su più fronti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la dirigenza vuole intervenire in modo selettivo ma incisivo, alzando il livello qualitativo della squadra e aggiungendo profili abituati a palcoscenici internazionali. Le priorità individuate riguardano tre reparti ben precisi: un difensore centrale affidabile, una mezzala di spessore europeo e un centravanti capace di garantire peso offensivo e continuità realizzativa. L’idea del club è chiara: non semplici alternative numeriche, ma giocatori pronti a entrare subito nelle rotazioni da protagonisti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Goretzka è il nome forte per dare esperienza e fisicità al centrocampo

In mezzo al campo il profilo che intriga maggiormente il Milan è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco e giocatore di grande esperienza internazionale. Il mediano tedesco rappresenta esattamente il tipo di innesto che Allegri ritiene ideale per aumentare personalità, fisicità e qualità nella mediana rossonera. Secondo la ricostruzione della rosea, l’operazione resta complessa soprattutto sul piano economico, considerando l’attuale ingaggio molto alto del giocatore, ma il Milan sarebbe disposto a studiare una proposta importante per provare a convincerlo. Restano comunque aperte anche piste alternative, più giovani e più sostenibili, come quelle che portano ad André, centrocampista brasiliano del Corinthians, e a Ismaël Koné, mediano del Sassuolo, due profili osservati con attenzione e ritenuti compatibili con una strategia che vuole coniugare presente e prospettiva.

In difesa piace Gila, centrale moderno e già pronto per la Serie A

Anche il reparto arretrato sarà oggetto di interventi mirati. Il Milan cerca un difensore centrale già pronto per il campionato italiano, capace di giocare sia in una linea a tre sia in una difesa a quattro. Il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, che nelle ultime settimane è stato seguito con grande attenzione. Il centrale biancoceleste viene considerato un profilo moderno, affidabile e adatto al calcio richiesto da Allegri. La sua valutazione, secondo quanto riportato, si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma sul giocatore c’è anche l’interesse di altri club italiani. Proprio per questo il Milan vuole anticipare la concorrenza e muoversi con decisione, per costruire una squadra più competitiva e pronta a reggere il peso del ritorno in Europa che conta.