Mercato Milan, Pioli: «Non so se saremo gli stessi da sabato»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan Torino: ecco il suo commento sul match di Coppa Italia e sul mercato

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato la gara di Coppa Italia contro il Torino, con uno sguardo al mercato rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

«Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so. Coppa Italia? Domani dovremo affrontarla con convinzione. E’ una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita».