Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo

Mercato Milan, retroscena clamoroso: Tare ha cambia tutto su Mateta. Ecco cosa è successo e la ricostruzione

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con un colpo di scena che ha evitato ai rossoneri un investimento da oltre 35 milioni di euro. La trattativa per Jean‑Philippe Mateta, ormai data per conclusa nell’ultimo giorno di gennaio, è infatti saltata all’ultimo istante. Come rivelato da Franco Ordine, dietro il passo indietro del club c’è stato un lavoro congiunto tra area tecnica e staff medico, che ha permesso di scongiurare quella che viene definita una vera e propria “sòla”.

Il primo campanello d’allarme è arrivato dal direttore sportivo Igli Tare, che attraverso i suoi contatti internazionali ha raccolto informazioni preoccupanti sulle condizioni del ginocchio dell’attaccante del Crystal Palace. A quel punto è intervenuto il responsabile medico Stefano Mazzoni, che con una perizia approfondita ha confermato la presenza di un problema fisico serio: Mateta avrebbe rischiato uno stop di 3-4 mesi, con possibile intervento chirurgico. Di fronte a questo scenario, la dirigenza – nonostante le pressioni inglesi e l’esigenza di rinforzare l’attacco – ha scelto di ritirarsi dall’operazione.

La decisione è stata condivisa da tutto il club, come spiegato dallo stesso Tare dopo la gara con il Bologna: l’affare riguardava il futuro e, alla luce dei riscontri medici, non aveva più senso proseguire. Il Milan ha quindi scelto di andare avanti con il gruppo attuale, puntando sul rientro di Gimenez e sulla solidità di Füllkrug per affrontare la seconda parte di stagione.