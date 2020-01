Mercato Milan, Viña spinge per i rossoneri: la situazione

Mercato Milan, Viña è il profilo adatto per rimpiazzare il partente Ricardo Rodriguez. Il giocatore spinge per approdare nei rossoneri

Matias Viña è stato individuato dal Milan come giusto erede di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è ormai in uscita e il terzino dell’Uruguay può essere il profilo adatto per rinforza la rosa di Pioli in questo mercato.

Secondo Gianluca Di Marzio è il giocatore stesso che spinge per sposare la causa rossonera. Previsto un incontro tra Viña stesso e il presidente del Nacional per convincerlo ad accettare l’offerta del Milan.