Milan Ziyech, si cerca una quadratura con il Chelsea: i dettagli

Il Milan continua a monitorare la situazione attorno al marocchino Ziyech, l’esterno del Chelsea piace ai rossoneri dalla scorsa estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione potrebbe aprirsi nel mercato invernale ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dei Blues. La società milanese vorrebbe portarlo in Serie A in prestito con diritto di riscatto un po’ come l’Inter ha fatto con Lukaku.