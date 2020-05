Mercato Napoli: Callejon verso l’addio, si spera ancora per Mertens

I due senatori e tenori stanno per lasciare il Napoli. Difficile la permanenza in azzurro di Callejon e Mertens

In casa Napoli è arrivato il momento degli addii? Il club azzurro sta valutando la posizione dei suoi senatori. I contratti di Callejon e Mertens sono in scadenza e José e Dries sono ormai pronti a salutare Napoli e il Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport, la partenza dello spagnolo appare quasi certa. Il Napoli ha offerto un biennale ma la Spagna preme: ci sono Valencia, Siviglia e Atletico Madrid. Si spera ancora nel ripensamento di Dries Mertens, dopo una maxi-offerta per il rinnovo. Destinazioni possibili: il Chelsea su tutte, con l’Inter che spera ancora; il Monaco in un angolo; e il Newcastle che prova il ribaltone in extremis a suon di milioni.