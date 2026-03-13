Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi

Mercato Napoli: quale sarà il futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi

Il Napoli pianifica il proprio futuro con grande ambizione. Al centro delle cronache di mercato ci sono le situazioni contrattuali e le prospettive di tre pedine fondamentali per lo scacchiere tattico di Antonio Conte.

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Nessun addio in vista per Kevin De Bruyne

Per quanto riguarda il futuro di Kevin De Bruyne, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto assoluta chiarezza, smentendo le voci di un addio imminente:

“Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che ad oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c’è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti e i suoi avvocati per una separazione in estate. De Bruyne, anche durante l’infortunio o adesso che è tornato, non si è mai presentato dal Napoli — lui o chi per lui — per dire: ok, io in estate vado via. Nel Napoli non è iniziato a fare questo tipo di valutazioni. Anzi, il Napoli vuole godersi Kevin De Bruyne e direi che ne ha il diritto, perché è stato sfortunato a farsi male così presto nel mese di ottobre. Ma certamente il Napoli ha tutta la voglia di godersi il giocatore e vi ho sottolineato, e poi l’abbiamo visto in campo, il modo in cui De Bruyne si è ripresentato: fisicamente benissimo, mentalmente libero, fresco. Insomma, c’è un bel feeling tra Kevin De Bruyne e il Napoli. Poi ragazzi vale per De Bruyne, vale per tutti: a fine stagione il Napoli tirerà una linea e farà le sue valutazioni su tutto e su tutti, chiaramente. Quando ci saranno queste valutazioni saremo qui per raccontarvele, ma vale per qualsiasi tipo di aspetto. Quindi aspettiamo e vediamo. Ma al momento, per rispondere a una domanda: De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli”.

Difesa blindata: il rinnovo di Rrahmani

Sul fronte difensivo, arrivano conferme importanti per Amir Rrahmani. Esploso definitivamente e diventato campione d’Italia sotto la guida di Luciano Spalletti, il centrale è pronto a legarsi ancora al club. Il giornalista Nicolò Schira rivela:

“Amir Rrahmani è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al duemilaventotto con opzione per il duemilaventove. Tre milioni a stagione”

L’impatto devastante di Højlund e il riscatto

In attacco, il trascinatore assoluto è Rasmus Højlund. Arrivato per sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku, ha già siglato 13 reti, superando nelle gerarchie realizzative interne anche Scott McTominay.

Dopo aver rifiutato il Milan in estate, il suo riscatto dal Manchester United (fissato a 44 milioni di euro) è ormai una priorità assoluta per la dirigenza. A confermarlo ai microfoni di Sky Sport è stato Giovanni Manna:

“Rasmus è stato determinante anche quando ha segnato meno e ha lavorato per la squadra. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League, ma credo che anche se non dovessimo arrivarci il suo futuro sia comunque al Napoli”