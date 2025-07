Mercato Napoli, l’attaccante ha terminato le visite mediche! L’ormai ex Udinese adesso raggiungerà il ritiro azzurro

Mercato Napoli, l’attaccante ha finito pochi minuti fa le visite! L’ex bianconero adesso raggiungerà il ritiro azzurro. Le ultime

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 noto per la sua imponente struttura fisica (196 cm) e la capacità di giocare da riferimento offensivo, ha concluso le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il centravanti è ora pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Napoli, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo.

Lucca si unirà nelle prossime ore ai nuovi compagni di squadra nel ritiro estivo di Dimaro, in Trentino, dove il Napoli sta preparando la stagione 2025/26. Il trasferimento dell’ex Pisa e Udinese rappresenta uno dei movimenti più significativi del mercato estivo azzurro, fortemente voluto dal nuovo tecnico ex Juve e Inter, Antonio Conte.

Un investimento da 35 milioni: il Napoli punta su Lucca

L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da 9 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni al termine della prossima stagione. Un investimento complessivo da 35 milioni di euro che testimonia la fiducia del Napoli nel potenziale del giovane attaccante italiano.

Antonio Conte, allenatore vincente e noto per il suo calcio fisico e verticale, ha indicato Lucca come profilo ideale per affiancare Romelu Lukaku nel reparto offensivo. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Inter ha chiesto espressamente un attaccante con caratteristiche complementari a quelle del belga, capace di garantire profondità, presenza in area e gol.

Il Napoli accelera sul mercato: dopo De Bruyne e Noa Lang, arriva Lucca

Con l’arrivo di Lucca, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a rafforzarsi in vista di una stagione che vedrà il club impegnato su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Dopo gli acquisti di Kevin De Bruyne, centrocampista belga di classe mondiale, e Noa Lang, esterno offensivo olandese dal grande talento, il club partenopeo mette a segno un altro colpo di rilievo.

In attesa dell’ufficialità anche per il difensore olandese Sam Beukema, il Napoli si conferma tra le protagoniste del mercato estivo, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.