Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azione

Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! La strategia del ds dei partenopei per l’estate

Antonio Conte è sempre più deciso a ricevere garanzie sul mercato per restare al Napoli anche nella prossima stagione. Come riportato da Il Mattino, il tecnico campione d’Italia ha fatto sapere che le trattative estive dovranno prevedere rinforzi concreti per mantenere alta la competitività della squadra. La risposta del presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere positiva, con diversi nomi in corso di valutazione.

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I profili di interesse: calciatori di spicco dalla Premier League e non solo

Nel mirino della dirigenza partenopea ci sono Riccardo Calafiori (classe 2002, ex Roma), difensore dell’Arsenal, e Sandro Tonali (classe 2000, ex Milan), centrocampista del Newcastle, che sarebbe richiesto anche dalla Juventus. Il tecnico dei Magpies, Eddie Howe, ha recentemente dichiarato di non preoccuparsi delle voci di mercato, confermando che Tonali è completamente concentrato sulla squadra.

Altri obiettivi provenienti dalla Premier League includono il centrocampista brasiliano Joao Gomes (classe 2001), del Wolverhampton, che interessa anche al Manchester United.

Il mercato si espande anche oltre i confini inglesi, con Juanlu Sanchez (terzino destro del Siviglia) che continua a piacere, con l’interesse anche del Real Madrid.

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Obiettivi di mercato in Italia e all’estero

Il Napoli è anche molto attivo in Serie A, con l’interesse per il difensore portoghese Tiago Gabriel del Lecce, il centrocampista argentino Maximo Perrone del Como, e l’attaccante Mateo Pellegrino del Parma, quest’ultimo anche nel mirino del Nottingham Forest. Per quanto riguarda gli attaccanti, l’argentino Exequiel Zeballos del Boca Juniors è un’alternativa a Baris Yilmaz del Galatasaray, con quest’ultimo che potrebbe entrare nella trattativa per il riscatto di Noa Lang.

Per quanto riguarda i centrocampisti, Stanislav Lobotka è un elemento fondamentale per il Napoli, ma se dovesse arrivare un’offerta importante, potrebbe esserci spazio per una cessione. Meno probabile, invece, la partenza di Anguissa, con il club intenzionato a rinnovare il contratto del camerunese per garantirgli un ingaggio e una durata maggiori.

In uscita ci sono anche Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Il belga potrebbe essere ceduto, ma la situazione geopolitica potrebbe frenare anche le offerte da Arabia Saudita. Gli Stati Uniti, attraverso la MLS, sembrano tornare alla carica per De Bruyne.

Infine, il direttore sportivo Manna sta lavorando per soddisfare le richieste del tecnico e rendere il Napoli competitivo anche nella prossima stagione.