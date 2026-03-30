Mercato Napoli, futuro in Serie A per Lucca? Quel club torna a pensarci! Occhio all’incastro per l’estate: ecco la squadra interessata a lui

Il nome di Lorenzo Lucca torna a orbitare attorno al Bologna. Non è una trattativa concreta, almeno per ora, ma un’ipotesi che continua a restare sul tavolo a Casteldebole, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Sarebbe il terzo incrocio tra il club rossoblù e il centravanti di Moncalieri, oggi al Nottingham Forest e ancora in attesa di trovare continuità e piena consacrazione. Il profilo dell’attaccante italiano, strutturato fisicamente e capace di dare peso offensivo, era già finito nei radar del Bologna in due momenti diversi: nell’estate del 2022 e poi nel mercato di gennaio 2026. Due occasioni in cui la pista sembrava potersi scaldare davvero, senza però arrivare alla stretta decisiva. Adesso tutto è ancora in fase embrionale, ma il suo nome resta da monitorare in vista della prossima sessione di mercato.

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Bologna Lucca, i due precedenti tra Ajax e Nottingham Forest

Il primo affondo risale a quattro anni fa, quando il Bologna cercava un’alternativa offensiva ad Arnautovic. Lucca, reduce dall’ottima esperienza al Pisa, sembrava molto vicino: i contatti con il club toscano erano avanzati e il giocatore veniva atteso persino per le visite mediche. Poi, però, arrivò il sorpasso dell’Ajax, che convinse l’attaccante con una formula da 1 milione di prestito più 10 di riscatto. Una scelta che cambiò il suo percorso e costrinse il Bologna a virare altrove, trovando poi in Joshua Zirkzee uno dei colpi migliori degli ultimi anni. Il secondo capitolo si è aperto invece nel gennaio scorso, quando il Bologna valutava possibili movimenti in attacco. Sullo sfondo c’era la posizione di Thijs Dallinga, e tra i nomi osservati compariva ancora una volta Lucca, reduce da un’esperienza poco brillante a Napoli per minutaggio e continuità.

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Bologna mercato, Lucca resta un’opzione se parte Dallinga

Lo scenario per l’estate dipenderà soprattutto dalle uscite e dal rendimento finale degli attaccanti rossoblù. Oggi il Bologna è concentrato sulla corsa all’Europa League e continua a dare fiducia a Dallinga, Castro e, all’occorrenza, anche a Odgaard da centravanti. Tuttavia, se a fine stagione dovesse arrivare un’offerta importante per l’olandese, allora il nome di Lucca potrebbe tornare d’attualità. Molto dipenderà anche da ciò che accadrà al Nottingham Forest, dove il centravanti italiano non ha ancora inciso come ci si aspettava. In caso di rientro a Napoli, con un contratto valido fino al 2030, si aprirebbero ulteriori valutazioni tecniche ed economiche. Al momento è una pagina bianca, ma il profilo di Lucca resta uno di quelli da seguire con attenzione.