Mercato Napoli, sul taccuino di Giuntoli ora c’è Tsimikas

Mercato Napoli, sul taccuino di Giuntoli ora c’è il terzino greco Tsimikas: il suo arrivo è però legato all’addio di Ghoulam

Il Napoli non si ferma a Demme e Lobotka. Il direttore sportivo Giuntoli, infatti, secondo Il Corriere dello Sport starebbe lavorando ad un terzino sinistro, nel caso in cui dovesse partire Ghoulam.

Il nome caldo è allora quello di Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos. In alternativa, invece, occhi sul connazionale Koutris, anche in forza allo stesso club ellenico ma che ha giocato molto meno in stagione.