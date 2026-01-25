Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo

Mercato Palermo, doppia mossa dei rosanero: trattativa avanzata per Tramoni e interesse concreto per Thorsby

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, intensificando le operazioni in vista degli ultimi giorni della sessione invernale. La società rosanero è pronta a entrare nel vivo delle trattative, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in più reparti e dare nuove soluzioni a Corini per la seconda parte di stagione.

Il nome più caldo resta quello di Matteo Tramoni del Pisa. I contatti tra i due club proseguono e il giocatore si sta avvicinando sempre di più al Palermo. La dirigenza rosanero ha già presentato un’offerta ai nerazzurri e, pur non essendo ancora arrivati alla chiusura definitiva, le parti stanno convergendo verso un’intesa. C’è ottimismo sulla possibilità di portare a termine l’operazione.

A centrocampo, invece, la novità riguarda l’inserimento del Palermo nella corsa a Morten Thorsby. Il classe ’96 del Genoa, seguito anche dalla Cremonese, rappresenta un profilo interessante soprattutto in ottica estiva, considerando la scadenza del suo contratto a giugno. I rosanero stanno valutando l’opportunità di anticipare i tempi e posizionarsi in vista di un possibile affondo nei prossimi mesi. Lo riporta Di Marzio.

