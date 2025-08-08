Calciomercato Palermo: Desplanches al Pescara, via libera dopo l’arrivo di Bardi. Tutti i dettagli dell’operazione di mercato

Il calciomercato del Palermo si muove con decisione tra entrate e uscite. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Francesco Bardi, esperto portiere classe 1992 con una lunga carriera tra Serie A e B, il club rosanero ha dato il via libera alla cessione di Sebastiano Desplanches, giovane talento tra i pali, destinato a crescere altrove.

Desplanches, nato nel 2003 e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, si trasferisce al Pescara con la formula del prestito. Il portiere, già protagonista con la Nazionale Under 20 e premiato come miglior estremo difensore al Mondiale di categoria, avrà ora l’opportunità di mettersi in mostra sotto la guida di mister Vincenzo Vivarini. L’allenatore abruzzese, noto per il suo calcio propositivo e per la valorizzazione dei giovani, potrà contare su un elemento di grande prospettiva per affrontare la nuova stagione di Serie C con ambizioni di vertice.

La scelta del Palermo di puntare su Bardi, portiere di comprovata esperienza e affidabilità, ha reso possibile la partenza di Desplanches, che necessitava di continuità e minuti per proseguire il suo percorso di crescita. Il comunicato del club:

COMUNICATO – ‘La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches.

Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica. Nel 2023 è passato al Palermo, in Serie B, e nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita anche con la maglia azzurra. Dopo le esperienze con la Nazionale Azzurra all’Europeo Under 19, ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, risultando uno dei protagonisti del torneo e premiato come miglior portiere della competizione. Nell’estate del 2025 ha partecipando agli Europei Under 21 con la Nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita.

Ora per lui si apre una nuova avventura in biancazzurro, dove metterà il suo talento e la sua ambizione al servizio del Pescara.

A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino.’