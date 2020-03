Mercato Roma, altra idea di Fonseca dallo Shakhtar: piace Kovalenko

Mercato Roma, Fonseca vuole pescare ancora dallo Shakhtar: l’ultima idea del portoghese è rappresentata da Kovalenko

Paulo Fonseca guarda con un occhio di riguardo la sua vecchia squadra in ambito mercato. L’ultima idea del tecnico portoghese, per la Roma, è quella di Viktor Kovalenko, protagonista in questa stagione di 21 partite e due reti.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, è necessario capire se il suo possibile arrivo è subordinato alla vicende Mkhitaryan o se le due trattative possono considerarsi slegate.