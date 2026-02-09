Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate: la strategia per il futuro

Nonostante il gong della sessione invernale di calciomercato sia suonato da pochissimo, negli uffici di Trigoria il lavoro di programmazione non conosce soste. La dirigenza della Roma, sempre attenta a cogliere le opportunità per rinforzare la rosa in prospettiva, ha già iniziato a pianificare le strategie per la prossima stagione. Sotto la lente d’ingrandimento del direttore sportivo Frederic Massara è finito il reparto dei portieri, dove non sono escluse rivoluzioni o innesti di spessore durante i mesi estivi. L’obiettivo è garantire a lungo termine affidabilità e sicurezza tra i pali dei Capitolini.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di Calciomercato.it, il nome nuovo sul taccuino del dirigente giallorosso è quello di Edoardo Corvi. L’estremo difensore attualmente in forza al Parma si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello, attirando su di sé le attenzioni di diverse big della Serie A. Il portiere dei Ducali, cresciuto nel vivaio e ormai maturato, rappresenta una delle opzioni monitorate con maggiore interesse per giugno, complice un rendimento che sta contribuendo in modo decisivo al cammino della sua squadra.

I numeri stagionali di Corvi parlano chiaro e certificano la bontà delle sue prestazioni. Finora, il guardiano della porta dei Crociati ha collezionato 12 presenze complessive, tutte nel massimo campionato, restando in campo per l’intera durata delle gare e totalizzando 1.080 minuti giocati. Nonostante le difficoltà intrinseche di difendere la porta di una squadra che lotta su ogni pallone, ha subito 16 reti ma è riuscito nell’impresa di mantenere la porta inviolata in ben 4 occasioni (clean sheet). Un dato significativo che evidenzia non solo le sue doti tecniche tra i pali, ma anche una personalità da leader e una continuità di rendimento che la Roma cerca disperatamente per blindare il proprio futuro.