Mercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è una super rivale alla finestra! Il punto sui possibili esuberi dei giallorossi

La Juventus segue con grande attenzione le tensioni che stanno attraversando la Roma, in una fase in cui il club giallorosso sembra chiamato a trovare un equilibrio complicato tra ambizioni tecniche e vincoli economici. Secondo Il Messaggero, le richieste avanzate da Gian Piero Gasperini, allenatore dei capitolini, starebbero incidendo in modo profondo sulle valutazioni della società in vista della prossima estate. L’obiettivo del tecnico sarebbe quello di alzare il livello della rosa per puntare con decisione alla Champions League, ma proprio queste esigenze potrebbero aprire scenari di mercato interessanti anche per le rivali, con la Juve pronta a osservare ogni sviluppo con la massima attenzione.

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Il clima a Roma si sarebbe fatto teso dopo un mercato non all’altezza

Sempre secondo Il Messaggero, i primi segnali di malessere erano emersi già in autunno, per poi trasformarsi in una vera frattura durante il mercato di gennaio. Il quotidiano racconta infatti di una crescente insofferenza da parte di Gasperini, alimentata dal mancato arrivo di obiettivi offensivi come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, attaccanti considerati funzionali al progetto tecnico. In questo contesto, il reparto avanzato giallorosso sembrerebbe destinato a cambiare profondamente nella prossima sessione estiva, con pochi giocatori considerati davvero centrali e diversi nomi invece vicini alla partenza. Un quadro che inevitabilmente può generare occasioni per chi, come la Juve, è alla ricerca di rinforzi di qualità e di possibili operazioni vantaggiose.

Dybala verso l’addio, Pellegrini resta un nome da seguire per i bianconeri

Il nodo più delicato, sempre secondo Il Messaggero, riguarda Paulo Dybala, attaccante argentino ed ex simbolo della Juventus, il cui futuro appare sempre più lontano dalla Capitale. L’assenza di segnali concreti sul rinnovo e i forti interessamenti dall’estero renderebbero il suo nome uno dei più caldi in uscita. Accanto a lui, anche la situazione di Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano giallorosso, resterebbe in bilico. Proprio su Pellegrini si concentrerebbe l’attenzione della Juve, che secondo il quotidiano sarebbe pronta a inserirsi per tentare il colpo a parametro zero. Un’ipotesi che, se confermata nei prossimi mesi, potrebbe trasformare le difficoltà della Roma in una concreta opportunità di mercato per i bianconeri.