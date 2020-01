Mercato Roma, sempre viva la pista Januzaj: le ultime

Mercato Roma, rimane viva la pista che porta a Januzaj. Può essere preso da Petrachi in prestito con diritto di riscatto

Il crollo dell’Allianz Stadium può indurre Petrachi ad agire più rapidamente per il mercato della Roma. L’esterno d’attacco per sostituire Zaniolo è sempre il profilo più ricercato in casa giallorossa.

Quello di Januzaj rimane uno dei nomi più caldi. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere preso con un prestito con diritto di riscatto. Politano rimane sempre in corsa, più complicate le piste per Suso e Shaqiri.