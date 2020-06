Mercato Roma, Vertonghen: «Futuro? Non posso dire molto ma c’è movimento»

Mercato Roma, uno degli obiettivi dei giallorossi se non dovesse arrivare il riscatto di Smalling è Vertonghen

Vertonghen non tornerà all’Ajax. Ad anticiparlo ci ha pensato il ds Marc Overmars e a confermarlo il calciatore stesso in un’intervista rilasciata a Sporza: «L’Ajax sarà sempre speciale per me, ma in realtà non abbiamo mai discusso. Ho già detto che non volevo competere con il mio caro amico Daley Blind, che sta facendo molto bene. Il mio futuro? Non posso dire molto, ma c’è abbastanza movimento. La maggior parte delle squadre aspetta che le attuali competizioni siano finite e di essere sicuri di incassare i soldi dei diritti televisivi».

Il calciatore sarebbe nei piani della Roma se il riscatto di Smalling non dovesse andare in porto, intanto ha rinnovato con il Tottenham fino al termine della stagione.